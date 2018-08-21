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14:54 (мск), источник: ТАСС

Китаянка Лю Сян установила мировой рекорд в плавании на спине на дистанции 50 метров

ТАСС, 21 августа. Китаянка Лю Сян на Азиатских играх установила мировой рекорд в плавании на спине на дистанции 50 метров.

Источник: AFP 2018

Спортсменка финишировала с результатом 26,98 секунды, превзойдя достижение своей соотечественницы Чжао Цзин (27,06), установленное в 2009 году.

Азиатские игры проходят в Джакарте.

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