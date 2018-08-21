Китаянка Лю Сян установила мировой рекорд в плавании на спине на дистанции 50 метров
ТАСС, 21 августа. Китаянка Лю Сян на Азиатских играх установила мировой рекорд в плавании на спине на дистанции 50 метров.
ТАСС, 21 августа. Китаянка Лю Сян на Азиатских играх установила мировой рекорд в плавании на спине на дистанции 50 метров.
Спортсменка финишировала с результатом 26,98 секунды, превзойдя достижение своей соотечественницы Чжао Цзин (27,06), установленное в 2009 году.
Азиатские игры проходят в Джакарте.