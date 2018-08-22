Олимпийский чемпион Баландин лишился своего рекорда Азиатских игр на пути к финалу

При этом спортсмен потерял свой рекорд Азиады в этом виде соревновательной программы, который он установил в 2014 году в Инчхоне.

В квалификации Баландин выступал в последнем, четвертом отборочном заплыве. Казахстанец финишировал вторым, пропустив вперед китайца Яна Зибей, который, к слову, побил рекорд Азиатских игр, ранее принадлежавший Баландину.

На прошлой Азиаде олимпийский чемпион преодолел 100-метровку брассом за 59,92 секунды. Зибей улучшил это достижение на одну сотую — 59,91. В свою очередь Баландин в Джакарте проплыл за 1,00,07 минуты. Это позволило ему пройти в финал соревнований с общим вторым результатом среди всех участников.

Помимо Баландина на 100 метров брассом плыл еще один представитель Казахстана — Алибек Камзенов. Показав 14-е время, он не смог выйти в финал.

Напомним, на Азиаде-2014 в Инчхоне Баландин стал трехкратным чемпионом. Он становился лучшим на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.