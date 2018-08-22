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09:43 (мск), источник: Vesti.kz

Олимпийский чемпион Баландин лишился своего рекорда Азиатских игр на пути к финалу

Олимпийский чемпион Рио-2016 казахстанский пловец Дмитрий Баландин вышел в финал Азиатских игр-2018 в Джакарте на дистанции 100 метров брассом со второго места, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом спортсмен потерял свой рекорд Азиады в этом виде соревновательной программы, который он установил в 2014 году в Инчхоне.

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В квалификации Баландин выступал в последнем, четвертом отборочном заплыве. Казахстанец финишировал вторым, пропустив вперед китайца Яна Зибей, который, к слову, побил рекорд Азиатских игр, ранее принадлежавший Баландину.

На прошлой Азиаде олимпийский чемпион преодолел 100-метровку брассом за 59,92 секунды. Зибей улучшил это достижение на одну сотую — 59,91. В свою очередь Баландин в Джакарте проплыл за 1,00,07 минуты. Это позволило ему пройти в финал соревнований с общим вторым результатом среди всех участников.

Помимо Баландина на 100 метров брассом плыл еще один представитель Казахстана — Алибек Камзенов. Показав 14-е время, он не смог выйти в финал.

Напомним, на Азиаде-2014 в Инчхоне Баландин стал трехкратным чемпионом. Он становился лучшим на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.

На Олимпиаде в Рио-2016 он завоевал золотую медаль в плавании на 200 метров брассом. Данная дистанциях является его коронной. Однако на текущих Азиатских играх он ее не поплывет.

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