Олимпийский чемпион из Казахстана выиграл «бронзу» Азиады-2018
В Джакарте и Палембанге (Индонезия) проходят Азиатские игры 2018 года, в которых участвуют и казахстанские спортсмены, сообщает Sports.kz.
В Джакарте и Палембанге (Индонезия) проходят Азиатские игры 2018 года, в которых участвуют и казахстанские спортсмены, сообщает Sports.kz.
В плавании на дистанции 100 метров брассом Дмитрий Баландин стал бронзовым призером, показав время 59.39 секунды.
«Золото» выиграл японец Косеки Ясухиро, «серебро» досталось китайскому пловцу Янь Жибею.
Азиатские игры в Индонезии продлятся до 2 сентября. Всего Казахстан здесь представляют 440 атлетов, выступающих в 25 олимпийских видах спорта по 37 спортивным дисциплинам.
Азиада-2018. Плавание. Мужчины
Брасс. 100 метров. Финал
1. Косеки Ясухиро (Япония) — 58.86.
2. Янь Жибей (Китай) — +0.45.
3. Дмитрий Баландин (Казахстан) — +0.53.