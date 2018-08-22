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14:42 (мск), источник: Sports.kz

Олимпийский чемпион из Казахстана выиграл «бронзу» Азиады-2018

В Джакарте и Палембанге (Индонезия) проходят Азиатские игры 2018 года, в которых участвуют и казахстанские спортсмены, сообщает Sports.kz.

В плавании на дистанции 100 метров брассом Дмитрий Баландин стал бронзовым призером, показав время 59.39 секунды.

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«Золото» выиграл японец Косеки Ясухиро, «серебро» досталось китайскому пловцу Янь Жибею.

Азиатские игры в Индонезии продлятся до 2 сентября. Всего Казахстан здесь представляют 440 атлетов, выступающих в 25 олимпийских видах спорта по 37 спортивным дисциплинам.

Азиада-2018. Плавание. Мужчины

Брасс. 100 метров. Финал

1. Косеки Ясухиро (Япония) — 58.86.

2. Янь Жибей (Китай) — +0.45.

3. Дмитрий Баландин (Казахстан) — +0.53.

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