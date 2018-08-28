Пловчиха Ефимова назвала непредсказуемой ситуацию с допуском россиян на Олимпиаду-2020

Из-за серии допинговых скандалов часть российских спортсменов не выступила на Олимпиаде-2016, а перед Играми-2018 многие лидеры национальной сборной не были приглашены на соревнования, а допущенные атлеты выступали под нейтральным флагом.
Ефимова получила разрешение на участие в ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро только в день открытия соревнований.
«Надо просто быть готовым ко всему, но при этом готовиться выступать, — отметила Ефимова. — Я надеюсь, что все будет хорошо. В 2016 году я была почти уверена, что не поеду на Игры, что меня не пустят никуда, в итоге я туда поехала, просто меня допустили в последний день. Сложно сказать, но какие-то определенные проблемы с допуском наших спортсменов точно будут».
«Ситуация настолько непредсказуемая, что прогнозировать ничего не берусь. Но к Играм все равно подойду в боевой готовности», — добавила она.
Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.