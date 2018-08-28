Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
АЕК
Види
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Аякс
Футбол. Зарубежный
27.08
Рома3
Аталанта3
Футбол. Зарубежный
27.08
Манчестер Юнайтед0
Тоттенхэм Хотспур3
Футбол. Зарубежный
27.08
Атлетик2
Уэска2
Все события
Фоторепортажи
13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
13:25 (мск), источник: ТАСС

Пловчиха Ефимова назвала непредсказуемой ситуацию с допуском россиян на Олимпиаду-2020

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены могут снова ощутить проблемы с допуском на Олимпийские игры 2020 года, ситуация является непредсказуемой. Таким мнением в интервью ТАСС поделилась пятикратная чемпионка мира по плаванию, многократный призер Игр Юлия Ефимова.

Источник: РИА "Новости"

Из-за серии допинговых скандалов часть российских спортсменов не выступила на Олимпиаде-2016, а перед Играми-2018 многие лидеры национальной сборной не были приглашены на соревнования, а допущенные атлеты выступали под нейтральным флагом.

Читайте также
Популярные лекарства, которые вам можно (а профессиональным спортсменам — нет)

Ефимова получила разрешение на участие в ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро только в день открытия соревнований.

«Надо просто быть готовым ко всему, но при этом готовиться выступать, — отметила Ефимова. — Я надеюсь, что все будет хорошо. В 2016 году я была почти уверена, что не поеду на Игры, что меня не пустят никуда, в итоге я туда поехала, просто меня допустили в последний день. Сложно сказать, но какие-то определенные проблемы с допуском наших спортсменов точно будут».

«Ситуация настолько непредсказуемая, что прогнозировать ничего не берусь. Но к Играм все равно подойду в боевой готовности», — добавила она.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

 Черчесов рассказал, почему не вызвал в сборную Акинфеева
Россиянин, которому испанцы при жизни поставили памятник
Слухи: «Реал» отдал украинца в аренду, Промес не едет в «Монако»
Дети и работа комментатором: как живет Липницкая
Роналдо близок к покупке испанского клуба
В сети появились фотографии дизайна мяча для Лиги Наций
Моуринью захотел уважения и ушел с пресс-конференции
Роналду отдал сына в академию «Ювентуса»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь