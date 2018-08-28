Пловчиха Ефимова назвала непредсказуемой ситуацию с допуском россиян на Олимпиаду-2020

«Надо просто быть готовым ко всему, но при этом готовиться выступать, — отметила Ефимова. — Я надеюсь, что все будет хорошо. В 2016 году я была почти уверена, что не поеду на Игры, что меня не пустят никуда, в итоге я туда поехала, просто меня допустили в последний день. Сложно сказать, но какие-то определенные проблемы с допуском наших спортсменов точно будут».