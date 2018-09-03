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15:24 (мск), источник: ТАСС

Дисквалификация американской пловчихи Кокс за допинг сокращена с двух лет до шести месяцев

ТАСС, 3 сентября. Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации за допинг американской пловчихи Мэдисин Кокс с двух лет до шести месяцев. Об этом сообщает портал Inside the games.

Источник: РИА "Новости"

5 февраля Кокс сдала допинг-тест во внесоревновательный период, который выявил запрещенное вещество триметазидин, предназначенное для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Международная федерация плавания (FINA) ранее дисквалифицировала спортсменку на два года. FINA признала, что вещество попало в организм Кокс непреднамеренно, но приняла решение не сокращать срок отстранения, так как источник триметазидина не был определен.

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Американка предположила, что вещество могло попасть в ее организм вместе с водопроводной водой. Также она попросила протестировать добавку, которую она принимала в течение семи лет, но ни разу не провалила допинг-тест. FINA и Антидопинговое агентство США (USADA) помогли провести необходимое лабораторное исследование. Следы триметазидина были обнаружены в добавке.

CAS принял во внимание результаты исследования и сократил дисквалификацию Кокс до шести месяцев. Отстранение американской пловчихи началось 2 марта. Таким образом, уже в понедельник, 3 сентября, Кокс может выступать на соревнованиях.

«Последние шесть месяцев были серьезным и мучительным опытом, который я не пожелаю прожить никому из честных, чистых, элитных спортсменов. Я знаю, что с подозрением нужно относиться к любой добавке, даже купленным в супермаркете поливитаминам, которые должны содержать только ингредиенты, указанные на этикетке. Хочу посоветовать любому спортсмену, принимающему добавки, консультироваться не только с ресурсами USADA, но также протестировать их третьей стороной. Я с нетерпением жду возвращения в бассейн», — заявила Кокс.

Кокс является чемпионкой мира в эстафете 4×200 м вольным стилем. Также она выиграла бронзу мирового первенства в комплексном плавании на 200 м.

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