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21:01 (мск), источник: Р-Спорт

Ефимова: В Казани меня так поддерживали, что не могла не победить

КАЗАНЬ, 8 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что поддержка болельщиков в Казани на этапе Кубка мира помогла ей одержать победу в заплыве на 100 метров брассом.

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Источник: РИА "Новости"

Ефимова в субботу победила с результатом 1.05,94, опередив Виталину Симонову и Дарью Чикунову.

«То, что я недолго отдыхала (после чемпионата Европы), сказалось. Время отличное. Я уже проплыла и подумала: может, нужно меньше тренироваться, и в этом весь секрет? Вова Морозов тоже не тренировался, и такие хорошие результаты. Может, стоит пересмотреть свои тренировки?» — сказала Ефимова журналистам.

«Плылось сегодня легко, но я совершенно не чувствовала свою технику. Думала, что плохо проплыву, но хотя бы выиграть. Тут так поддерживали, что я не могла не выиграть», — отметила спортсменка.

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