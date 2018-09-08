Ефимова: В Казани меня так поддерживали, что не могла не победить

«То, что я недолго отдыхала (после чемпионата Европы), сказалось. Время отличное. Я уже проплыла и подумала: может, нужно меньше тренироваться, и в этом весь секрет? Вова Морозов тоже не тренировался, и такие хорошие результаты. Может, стоит пересмотреть свои тренировки?» — сказала Ефимова журналистам.