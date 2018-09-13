Итальянский врач дисквалифицирован на 30 лет за предоставление допинга пловцам
Антидопинговое агентство Италии на 30 лет дисквалифицировало итальянского
Антидопинговое агентство Италии на 30 лет дисквалифицировало итальянского
Расследование в отношении пловцов Филиппо Маньини и Микеле Сантуччи, сотрудничавших с врачом, продолжается, сообщает Swim Swam.
Итальянские СМИ предполагают, что Маньини может быть дисквалифицирован на 8 лет за применение запрещённых препаратов, а также за подстрекательство к приёму допинга и за соучастие в допинговой схеме. Филиппо отказывает давать признательные показания и, по словам прокуратуры, «всё ещё хочет чувствовать субя Суперменом».
Маньини — бронзовый призёр Олимпиады 2004 года, многократный чемпион мира и Европы. Сантуччи, который также подозревается в соучастии, становился призёром чемпионата мира и Европы, а также выигрывал чемпионат мира среди юниоров.