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13:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Итальянский врач дисквалифицирован на 30 лет за предоставление допинга пловцам

Антидопинговое агентство Италии на 30 лет дисквалифицировало итальянского врача-диетолога Гидо Порчеллини, который обвиняется в предоставлении спортсменам запрещённых препаратов.

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Расследование в отношении пловцов Филиппо Маньини и Микеле Сантуччи, сотрудничавших с врачом, продолжается, сообщает Swim Swam.

Итальянские СМИ предполагают, что Маньини может быть дисквалифицирован на 8 лет за применение запрещённых препаратов, а также за подстрекательство к приёму допинга и за соучастие в допинговой схеме. Филиппо отказывает давать признательные показания и, по словам прокуратуры, «всё ещё хочет чувствовать субя Суперменом».

Маньини — бронзовый призёр Олимпиады 2004 года, многократный чемпион мира и Европы. Сантуччи, который также подозревается в соучастии, становился призёром чемпионата мира и Европы, а также выигрывал чемпионат мира среди юниоров.

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