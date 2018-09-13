Итальянский врач дисквалифицирован на 30 лет за предоставление допинга пловцам

Итальянские СМИ предполагают, что Маньини может быть дисквалифицирован на 8 лет за применение запрещённых препаратов, а также за подстрекательство к приёму допинга и за соучастие в допинговой схеме. Филиппо отказывает давать признательные показания и, по словам прокуратуры, «всё ещё хочет чувствовать субя Суперменом».