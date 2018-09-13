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20:35 (мск), источник: ТАСС

Ефимова победила на дистанции 200 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию в Дохе

ТАСС, 13 сентября. Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию в Дохе.

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Ефимова показала результат 2 минуты 23,55 секунды. Второй стала еще одна российская спортсменка Виталина Симонова (2.24,06). Третьей финишировала испанка Альба Руис Васкес (2.30,33).

В заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем первое место занял россиянин Владимир Морозов с результатом 21,80 секунды. Второй стал американец Майкл Эндрю (21,95), третий — его соотечественник Блэйк Пирони (22,17).

Россиянин Антон Чупков занял третье место на дистанции 100 метров брассом (59,89). Победу одержал бразилец Фелипе Лима (59,61), вторым финишировал голландец Арно Камминга (59,74). Кирилл Пригода стал четвертым (1.00,27), Илья Хоменко — шестым (1.01,70).

Этап Кубка мира в Дохе завершится 15 сентября.

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