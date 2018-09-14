Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уэска0
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ4
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д3
Айнтрахт Ф1
Футбол. Зарубежный
20:00
Ницца2
Ренн1
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь1
Йокерит4
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА2
Спартак1
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн1
Сочи3
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив1
Динамо1
Футбол. Зарубежный
19:00
Десна1
Арсенал К0
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават ЮлаевБ4
Ак Барс5
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс4
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь3
Нефтехимик4
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур0
Адмирал2
Футбол. Первый дивизион
15.09
Луч
Тамбов
Все события
Фоторепортажи
10Терри в «Спартаке». 10 фактов за 3 минуты
18Игнашевич помогает Черчесову тренировать сборную. И вот как
22:17 (мск), источник: Матч ТВ

Ефимова выиграла 100-метровку в Дохе, Морозов завоевал серебро

Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на 2-м этапе Кубка мира по плаванию в Дохе.

Наверх
Источник: Reuters

Второй к финишу пришла ее соотечественница Виталина Симонова.

В соревнованиях мужчин Владимир Морозов завоевал серебро на дистанции 50 метров на спине, а Кирилл Пригода добыл две бронзы на 50-метровке брассом и 200-метровке комплексом.

Кубок мира. 2-й этап. Доха (Катар) Женщины. Брасс. 100 м

1. Юлия Ефимова — 1.06,27.

2. Виталина Симонова (обе — Россия) — 1.07,90.

3. Чжан Сиши (Китай) — 1.10,35.

Мужчины. Вольный стиль. 100 м

1. Блэйк Пирони (США) — 48,11.

2. Владимир Морозов (Россия) — 48,43.

3. Питер Тиммерс (Бельгия) — 49,04.

Брасс. 50 м

1. Фелипе Лима (Бразилия) — 26,84.

2. Майкл Эндрю (США) — 27,47.

3. Кирилл Пригода — 27,60…

6. Илья Хоменко (оба — Россия) — 28,24.

Спина. 50 м

1. Майкл Эндрю (США) — 24,49.

2. Владимир Морозов (Россия) — 24,79.

3. Митчелл Ларкин (Австралия) — 25,15.

Комплекс. 200 м

1. Митчелл Ларкин (Австралия) — 1.59,14.

2. Томас Авила (Эквадор) — 2.00,40.

3. Кирилл Пригода (Россия) — 2.03,47.

 УЕФА разрешил ЦСКА проводить матчи группового этапа ЛЧ в «Лужниках»
Любит боевики и Егора Крида. РФС натурализует самого русского немца бундеслиги
«Локомотив» опять не выиграл. За «Динамо» забил новичок
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», уступая по ходу встречи 1:4
Переводчик Панарина «упростил» важное заявление хоккеиста
Комитет WADA рекомендовал исполкому восстановить РУСАДА
Медведев проиграл белорусу Ивашко в матче Кубка Дэвиса
ХК «Сочи» одержал выездную победу над минским «Динамо»
Головкин против Альвареса. Бой за место в истории
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь