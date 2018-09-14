Ефимова выиграла 100-метровку в Дохе, Морозов завоевал серебро

Второй к финишу пришла ее соотечественница Виталина Симонова.

В соревнованиях мужчин Владимир Морозов завоевал серебро на дистанции 50 метров на спине, а Кирилл Пригода добыл две бронзы на 50-метровке брассом и 200-метровке комплексом.