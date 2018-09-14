Ефимова выиграла 100-метровку в Дохе, Морозов завоевал серебро
Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на 2-м этапе Кубка мира по плаванию в Дохе.
Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на 2-м этапе Кубка мира по плаванию в Дохе.
Второй к финишу пришла ее соотечественница Виталина Симонова.
В соревнованиях мужчин Владимир Морозов завоевал серебро на дистанции 50 метров на спине, а Кирилл Пригода добыл две бронзы на 50-метровке брассом и 200-метровке комплексом.
1. Юлия Ефимова — 1.06,27.
2. Виталина Симонова (обе — Россия) — 1.07,90.
3. Чжан Сиши (Китай) — 1.10,35.
1. Блэйк Пирони (США) — 48,11.
2. Владимир Морозов (Россия) — 48,43.
3. Питер Тиммерс (Бельгия) — 49,04.
1. Фелипе Лима (Бразилия) — 26,84.
2. Майкл Эндрю (США) — 27,47.
3. Кирилл Пригода — 27,60…
6. Илья Хоменко (оба — Россия) — 28,24.
1. Майкл Эндрю (США) — 24,49.
2. Владимир Морозов (Россия) — 24,79.
3. Митчелл Ларкин (Австралия) — 25,15.
1. Митчелл Ларкин (Австралия) — 1.59,14.
2. Томас Авила (Эквадор) — 2.00,40.
3. Кирилл Пригода (Россия) — 2.03,47.