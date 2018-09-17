Александра Герасименя родила дочь

Александра стала мамой в 15.28. Девочку решили назвать Софией. «Золотую рыбку» вместе с родными и близкими поздравили и руководители федерации.

Александра Герасименя в августе 2017 года вышла замуж за пловца Евгения Цуркина. В ходе спортивной карьеры она стала обладательницей двух серебряных наград Олимпиады в Лондоне и бронзы в Рио-де-Жанейро.