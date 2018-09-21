Фелпс: Неприятно видеть, что ВАДА делает со спортом
Многократный олимпийский чемпион, американский пловец Майкл Фелпс, назвал печальным известием то, что ВАДА накануне восстановило РУСАДА.
Многократный олимпийский чемпион, американский пловец Майкл Фелпс, назвал печальным известием то, что ВАДА накануне восстановило РУСАДА.
«Когда организация полностью возьмёт на себя ответственность? Спорт не в том, чтобы принимать допинг и продолжать выступать. Это печально видеть. Я не раз говорил об этом, но ничего не меняется. Куда мы идём? Что ещё можно сделать?
Не знаю, как я объясню это своим детям. Это неутешительно. Не думаю, что россиянам стоило разрешать соревноваться. Если вы принимаете допинг, вы не должны быть допущены до соревнований. Но другие этого не понимают, — приводит слова Фелпса AFP.