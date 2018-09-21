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20:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Фелпс: Неприятно видеть, что ВАДА делает со спортом

Многократный олимпийский чемпион, американский пловец Майкл Фелпс, назвал печальным известием то, что ВАДА накануне восстановило РУСАДА.

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Источник: Reuters

«Когда организация полностью возьмёт на себя ответственность? Спорт не в том, чтобы принимать допинг и продолжать выступать. Это печально видеть. Я не раз говорил об этом, но ничего не меняется. Куда мы идём? Что ещё можно сделать? Кто-то должен взять на себя ответственность, и если не ВАДА, то кто-то другой. Неприятно видеть, что ВАДА делает со спортом.

Не знаю, как я объясню это своим детям. Это неутешительно. Не думаю, что россиянам стоило разрешать соревноваться. Если вы принимаете допинг, вы не должны быть допущены до соревнований. Но другие этого не понимают, — приводит слова Фелпса AFP.

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