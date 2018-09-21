Фелпс: Неприятно видеть, что ВАДА делает со спортом

«Когда организация полностью возьмёт на себя ответственность? Спорт не в том, чтобы принимать допинг и продолжать выступать. Это печально видеть. Я не раз говорил об этом, но ничего не меняется. Куда мы идём? Что ещё можно сделать? Кто-то должен взять на себя ответственность, и если не ВАДА, то кто-то другой. Неприятно видеть, что ВАДА делает со спортом.