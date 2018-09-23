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16:44 (мск), источник: Sport24

Депрессия съедает 23-кратного олимпийского чемпиона. Но он нашел время, чтобы накинуться на Россию

Майкл Фелпс считает, что русским спортсменам нельзя соревноваться.

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Источник: Reuters

23 олимпийских золота, 25 побед на чемпионатах мира, 37 мировых рекордов, миллионные контракты, всемирная известность — что еще нужно для счастливой, крутой жизни, наполненной всем, чем тебе хочется?!

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Великий американский пловец Майкл Фелпс считает, что этого мало. Он уверен: олимпийцам, закончившим карьеру, необходима дополнительная поддержка.

Я не думаю, что после завершения карьеры атлеты получают много помощи. Когда ты закончил, складывается ощущение, что тебя просто отбрасывают в сторону, потому что приходят новые лица.
Майкл Фелпс

Фелпс не раз и не два впадал в депрессию, о чем сам и рассказывал. Он абсолютно потерял мотивацию жить после ухода из спорта. Еще в детстве у него диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности. А в конце августа этого года американец признался, что проблемы с депрессией теперь станут неотъемлемой частью его жизни.

— Две или три недели назад у меня была довольно сильная депрессия. Это то, что будет продолжаться на протяжении всей моей жизни, но чем больше я могу узнать о себе, тем лучше буду понимать, почему это происходит. Сначала я не хотел посещать терапевта, но потом начал понимать, что после занятий я стал лучше и здоровее. Я узнал о себе много нового.

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Титул олимпийского чемпиона — самый желаемый в карьере спортсмена. Уже в 19 лет на ОИ-2004 Фелпс завоевал 8 медалей, повторив рекорд советского гимнаста Александра Дитятина. Оглушительный успех для молодого парня! А спустя несколько месяцев Майкла арестовывают за вождение в нетрезвом виде.

Игры-2008 стали настоящим триумфом Фелпса: он взял золото во всех дисциплинах, в которых принимал участие. Став 14-кратным олимпийским чемпионом, он получил титул «самого титулованного спортсмена в истории современных Олимпийских игр». В ноябре 2008 года его сфотографировали курящим марихуану. Через несколько часов Майкл извинился за свое поведение, пообещав не поступать так в будущем. МОК извинения принял.

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На Олимпиаде в Лондоне Фелпс завоевал еще 6 медалей, тем самым побив рекорд еще одного представителя советской гимнастики — Ларисы Латыниной. Достигнув неоспоримого величия, Майкл расслабился, стал по-своему кайфовать от жизни: много играл в казино, в покер, еще больше выпивал.

В сентябре 2014 года Фелпса вновь арестовали за вождение в нетрезвом виде. Он почти в два раза превысил скорость и разрешенную концентрацию алкоголя в крови. На этот раз его наказали — полугодичная дисквалификация и запрет на участие в ЧМ-2015 в Казани.

На своих последних Олимпийских играх в Рио Фелпс завоевал еще 6 медалей, установив новую планку: 28 олимпийских медалей, из которых 23 — золотые. В очередной раз он пообещал, что уходит из спорта. После Игр-2016 купил виллу в Аризоне за $2,5 млн, снялся в трейлере к игре Call of Duty: Infinite Warfare, устроил заплыв с белой акулой. Но психические проблемы дают о себе знать: хакерская группа Fancy Bears сообщила, что Фелпс принимал средство от эпилепсии.

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В тот момент, когда Фелпс должен бы разбираться со своими тараканами, с самоуничтожением, он неожиданно объявился в прессе. Вряд ли Майкл за всеми его траблами следил за ситуацией с допингом в России. Наверняка что-то слышал краем уха. Но зато он позволил себе прокомментировать восстановление РУСАДА. Уровень экспертизы — топ-левел.

— Когда уже эта организация начнет брать на себя ответственность за происходящее и изменится? Сейчас вся эта история мало напоминает спорт. Спорт и допинг не имеют ничего общего. Когда ты вкачиваешь в свой организм допинг, ты перестаешь быть спортсменом. Мне грустно видеть происходящее. Я уже раньше жаловался на это. И даже давал показания в суде. Мне больно видеть, что WADA делает со спортом. Я уже долгие годы твержу об этом. Даже не знаю, соревновался ли я когда-либо с «чистыми» спортсменами. Это грустно. Даже на Олимпийских играх или чемпионате мира все то же самое. Считаю, что русским нельзя было разрешать выступать на соревнованиях. Если ты сдал положительную пробу, то ты больше не должен выступать. Но другие этого не понимают.

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И это говорит Фелпс, страдавший синдром дефицита внимания и гиперактивности, что позволяло ему пользоваться терапевтическими исключениями. А препараты там используются мощнейшие — это не аскорбинка, и даже не пресловутый мельдоний. Например, метилфенидат («риталин»), который запрещен в ряде стран, включая Россию, потому что это наркотическое вещество. Особенно смешно видеть эту фразу Фелпса: «Даже не знаю, соревновался ли я когда-либо с “чистыми” спортсменами». С таким же успехом можно спросить самого Майкла, а выступал ли он когда-нибудь без терапевтических исключений…

В любом случае Фелпсу здоровья, и ему точно не нужно становиться игрушкой в руках USADA (Американское антидопинговое агентство), которое и таким образом пытается надавить на WADA.

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