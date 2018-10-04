Ефимова победила на этапе КМ по плаванию на короткой воде в Будапеште на 200 м брассом

Также в первый соревновательный день две победы одержал Владимир Морозов. На дистанции 100 м комплексным плаванием он показал время 50,32 секунды, второе место занял американец Майкл Эндрю (51,55), третье — японец Косуке Мацуи (53,08). В заплыве на 50 м вольным стилем Морозов стал первым с результатом 20,51 секунды, вторым финишировал британец Бенджамин Прауд (20,89), третьим — южноафриканец Брэдли Тэнди (21,06).