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21:23 (мск), источник: ТАСС

Ефимова победила на этапе КМ по плаванию на короткой воде в Будапеште на 200 м брассом

ТАСС, 4 октября. Россиянка Юлия Ефимова одержала победу в заплыве на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Будапеште.

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Источник: Reuters

Спортсменка показала результат 2 минуты 17,88 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Виталина Симонова (2.19,43), третьей финишировала американка Мелани Маргалис (2.20,30).

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Также в первый соревновательный день две победы одержал Владимир Морозов. На дистанции 100 м комплексным плаванием он показал время 50,32 секунды, второе место занял американец Майкл Эндрю (51,55), третье — японец Косуке Мацуи (53,08). В заплыве на 50 м вольным стилем Морозов стал первым с результатом 20,51 секунды, вторым финишировал британец Бенджамин Прауд (20,89), третьим — южноафриканец Брэдли Тэнди (21,06).

На дистанции 100 м брассом россиянин Антон Чупков занял второе место (56,97). Победу одержал бразилец Фелипе Лима (56,69), третьим стал китаец Ван Личжо (57,03).

Этап Кубка мира в Будапеште завершится 6 октября.

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