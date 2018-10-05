Российский пловец Морозов завоевал две медали на этапе КМ в Будапеште
ТАСС, 5 октября. Россиянин Владимир Морозов завоевал две медали во второй соревновательный день этапа Кубка мира, который проходит в Будапеште.
ТАСС, 5 октября. Россиянин Владимир Морозов завоевал две медали во второй соревновательный день этапа Кубка мира, который проходит в Будапеште.
В заплыве на дистанции 100 м вольным стилем Морозов занял первое место, показав результат 45,30 секунды, вторым стал американец Блейк Пьерони (46,25), третьим финишировал бельгиец Питер Тиммерс (46,67). На дистанции 50 м на спине Морозов стал вторым (23,19), победу одержал американец Майкл Эндрю (23,19), третье место у австралийца Митчелла Ларкина (23,37).
Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 100 м брассом (1.03,48), третьей стала ее соотечественница Виталина Симонова (1.04,67), а победительницей стала Алия Аткинсон из Ямайки (1.02,80). Российский пловец Кирилл Пригода финишировал третьим на дистанции 50 м брассом (26,06). Выиграл заплыв бразилец Фелипе Лима (25,88), второе место у словенца Петера Стивенса (26,04).
Этап Кубка мира в Будапеште завершится 6 октября.