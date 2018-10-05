Российский пловец Морозов завоевал две медали на этапе КМ в Будапеште

В заплыве на дистанции 100 м вольным стилем Морозов занял первое место, показав результат 45,30 секунды, вторым стал американец Блейк Пьерони (46,25), третьим финишировал бельгиец Питер Тиммерс (46,67). На дистанции 50 м на спине Морозов стал вторым (23,19), победу одержал американец Майкл Эндрю (23,19), третье место у австралийца Митчелла Ларкина (23,37).