Российский пловец Пригода занял первое место на дистанции 200 м брассом на этапе КМ

Также в заключительный соревновательный день этапа россиянка Анна Егорова стала третьей на дистанции 800 м вольным стилем (8.22,24), победительницей стала китаянка Ван Цзяньцзяхэ (7.59,44), второе место заняла американка Леа Смит (8.16,25). Владимир Морозов также финишировал третьим на дистанции 200 м вольным стилем (1.43,01), победу одержал американец Блейк Пьерони (1.42,00), вторым стал южноафриканец Чад ле Кло (1.42,78). В смешанной комбинированной эстафете 4×50 м российская команда в составе Григория Тарасевича, Юлии Ефимовой, Марии Каменевой и Морозова также завоевала бронзовую медаль (1.39,90), первыми стали голландцы (1.38,68), вторыми — американцы (1.38,92).