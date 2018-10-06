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20:34 (мск), источник: ТАСС

Российский пловец Пригода занял первое место на дистанции 200 м брассом на этапе КМ

ТАСС, 6 октября. Россиянин Кирилл Пригода занял первое место в заплыве на дистанции 200 метров на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который завершился в Будапеште.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен показал результат 2 минуты 1,58 секунды. Вторым стал еще один пловец из России Антон Чупков (2.01,58), третьим финишировал американец Ник Финк (2.03,37).

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Также в заключительный соревновательный день этапа россиянка Анна Егорова стала третьей на дистанции 800 м вольным стилем (8.22,24), победительницей стала китаянка Ван Цзяньцзяхэ (7.59,44), второе место заняла американка Леа Смит (8.16,25). Владимир Морозов также финишировал третьим на дистанции 200 м вольным стилем (1.43,01), победу одержал американец Блейк Пьерони (1.42,00), вторым стал южноафриканец Чад ле Кло (1.42,78). В смешанной комбинированной эстафете 4×50 м российская команда в составе Григория Тарасевича, Юлии Ефимовой, Марии Каменевой и Морозова также завоевала бронзовую медаль (1.39,90), первыми стали голландцы (1.38,68), вторыми — американцы (1.38,92).

Следующий этап Кубка мира пройдет в Пекине 2—4 ноября.

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