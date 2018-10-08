Российские пловцы выиграли золото в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем на ЮОИ

Эта медаль стала четвертой для российских спортсменов в Буэнос-Айресе. Ранее Сергей Шамаков выиграл золото в пулевой стрельбе из винтовки с дистанции 10 м, Илья Бескровный и Варвара Овчинникова завоевали золотую медаль в соревнованиях по велоспорту-BMX в миксте, а дзюдоист Арбек Нагучев завоевал серебро в весовой категории до 66 кг.