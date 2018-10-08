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02:01 (мск), источник: ТАСС

Российские пловцы выиграли золото в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем на ЮОИ

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 октября. /ТАСС/. Олимпийская команда России по плаванию в составе Климента Колесникова, Андрея Минакова, Полины Егоровой и Елизаветы Клеванович завоевала золото в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем на летних юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Буэнос-Айресе.

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Время россиян — 3 минуты 28,50 секунды. Серебро завоевала команда Бразилии, бронзу — сборная Китая.

Эта медаль стала четвертой для российских спортсменов в Буэнос-Айресе. Ранее Сергей Шамаков выиграл золото в пулевой стрельбе из винтовки с дистанции 10 м, Илья Бескровный и Варвара Овчинникова завоевали золотую медаль в соревнованиях по велоспорту-BMX в миксте, а дзюдоист Арбек Нагучев завоевал серебро в весовой категории до 66 кг.

Юношеские Олимпийские игры продлятся до 18 октября.

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