Россиянин Колесников выиграл золото ЮОИ с мировым рекордом среди юниоров

Источник: AP 2018

Колесников преодолел дистанцию за 24,40 секунды. Вторым стал итальянец Томас Чеккон — 25,27. Третье место занял норвежец Томое Хвас (25,28).

Эта медаль стала 18-й в активе национальной команды России на юношеской Олимпиаде. Российские спортсмены выиграли 14 золотых, три серебряных и одну бронзовую награду. Олимпийская сборная уверенно возглавляет общий медальный зачет, опережая команды Венгрии (7−1−1) и Японии (4−1−3).

Для Колесникова это золото стало третьим на Играх. Ранее он выиграл заплыв на 100 м на спине и эстафету 4×100 вольным стилем.

18-летний Колесников является рекордсменом мира на дистанциях 50 м и 100 м на спине на короткой воде, а также трижды выигрывал чемпионат Европы. На церемонии открытия Игр спортсмен был знаменосцем олимпийской команды.