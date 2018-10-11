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01:23 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Колесников выиграл золото ЮОИ с мировым рекордом среди юниоров

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 октября. /ТАСС/. Российский пловец Климент Колесников стал чемпионом юношеской Олимпиады на дистанции 50 м на спине, установив новый юниорский мировой рекорд. Соревнования проходят в Буэнос-Айресе.

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Источник: AP 2018

Колесников преодолел дистанцию за 24,40 секунды. Вторым стал итальянец Томас Чеккон — 25,27. Третье место занял норвежец Томое Хвас (25,28).

Эта медаль стала 18-й в активе национальной команды России на юношеской Олимпиаде. Российские спортсмены выиграли 14 золотых, три серебряных и одну бронзовую награду. Олимпийская сборная уверенно возглавляет общий медальный зачет, опережая команды Венгрии (7−1−1) и Японии (4−1−3).

Для Колесникова это золото стало третьим на Играх. Ранее он выиграл заплыв на 100 м на спине и эстафету 4×100 вольным стилем.

18-летний Колесников является рекордсменом мира на дистанциях 50 м и 100 м на спине на короткой воде, а также трижды выигрывал чемпионат Европы. На церемонии открытия Игр спортсмен был знаменосцем олимпийской команды.

Юношеские Олимпийские игры продлятся до 18 октября.

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