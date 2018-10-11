Анастасия Шкурдай завоевала серебро в плавании на ЮОИ-2018

На одной из своих любимых дистанций брестчанка показала результат 26,62 сек. Опередить Шкурдай смогла лишь Сара Шиневик из Швеции — 26,40 сек. Третье место заняла россиянка Полина Егорова — 26,68 сек.

После выступления Анастасия Шкурдай отметила, что немного разочарована, так как рассчитывала на первое место. Исправить ситуацию талантливая белорусская пловчиха пообещала в следующих выступлениях в Буэнос-Айресе.