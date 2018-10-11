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11:01 (мск), источник: БЕЛТА

Анастасия Шкурдай завоевала серебро в плавании на ЮОИ-2018

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала серебряную награду в плавании на дистанции 50 м баттерфляем на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

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На одной из своих любимых дистанций брестчанка показала результат 26,62 сек. Опередить Шкурдай смогла лишь Сара Шиневик из Швеции — 26,40 сек. Третье место заняла россиянка Полина Егорова — 26,68 сек.

После выступления Анастасия Шкурдай отметила, что немного разочарована, так как рассчитывала на первое место. Исправить ситуацию талантливая белорусская пловчиха пообещала в следующих выступлениях в Буэнос-Айресе.

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