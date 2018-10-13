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01:18 (мск), источник: ТАСС

Колесников выиграл золото юношеских Игр в плавании на дистанции 200 м на спине

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 октября. /ТАСС/. Российский пловец Климент Колесников стал чемпионом юношеской Олимпиады на дистанции 200 м на спине. Соревнования проходят в Буэнос- Айресе.

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Источник: РИА "Новости"

Колесников преодолел дистанцию за 1 минуту 56,14 секунды. Вторым стал румын Даниэль Кристиан Мартин — 1 минута 58,20. Третье место занял испанец Мануэль Мартос Бакаризо (1.59,37).

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Олимпийская команда России выиграла 29-ю медаль на юношеской Олимпиаде. Российские спортсмены завоевали 19 золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые награды. Российская команда уверенно возглавляет общий медальный зачет, опережая сборные Венгрии (9−1−1) и Японии (5−5−6).

Для Колесникова это золото стало шестым на Играх. Ранее он выиграл заплывы на дистанциях 100 м и 50 м на спине, а также эстафету 4×100 м вольным стилем, смешанную эстафету 4×100 м вольным стилем и комбинированную эстафету 4×100 м.

18-летний Колесников является рекордсменом мира на дистанциях 50 м и 100 м на спине на короткой воде, а также трижды выигрывал чемпионат Европы. На церемонии открытия Игр спортсмен был знаменосцем олимпийской команды.

Юношеские Олимпийские игры продлятся до 18 октября.

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