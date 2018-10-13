Шкурдай завоевала бронзу в плавании на ЮОИ в Буэнос-Айресе

В финал брестчанка вышла с лучшим временем, в решающем заплыве после 50 м занимала первое место и только на финише уступила двум соперницам. Россиянка Полина Егорова победила с результатом 59,22 сек., серебряная награда у Англены Келер из Германии — 59,44 сек. Анастасия Шкурдай коснулась бортика бассейна третьей — 59,76 сек.

Для нашей пловчихи это вторая награда Юношеских Олимпийских игр. Ранее она заняла второе место на 50 м баттерфляем. Наибольшего успеха на играх среди белорусов на данный момент добился дзюдоист Артем Колосов, который победил в категории до 55 кг и стал обладателем золотой награды в командном турнире.