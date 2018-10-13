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11:26 (мск), источник: TeamRussia.pro

В Нанкине плыли хорошо, в Буэнос-Айресе еще лучше. Итоги Олимпиады для российских пловцов

На III летних юношеских Олимпийских играх завершились соревнования по плаванию. Сборная России завоевала 17 медалей и превзошла свой результат прошлой Олимпиады.

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Источник: Reuters

В активе нашей команды 13 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. Для сравнения: четыре года назад на II юношеских играх в Нанкине в плавании было завоевано 13 медалей, в том числе 6 золотых. Итоги выступления российских пловцов для Team Russia прокомментировала старший тренер юниорской сборной Лидия Капкова.

— Было ясно, что Климент Колесников, рекордсмен мира и трехкратный чемпион Европы среди взрослых, просто «обречен» быть героем Олимпийских игр. Но смог ли кто-то вас удивить?

— У нас очень боевая команда, которая удивляет самоотверженностью, умением найти силы для эстафеты после личной дистанции. Думаешь, человек жутко устал, хорошо бы проплыл с более или менее приличным результатом, а он вдруг чуть ли не лучшее свое время показывает.

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Сегодня тот же Колесников проплыл стометровку в эстафете за 47,85 после 200 метров на спине. Выиграть команде не удалось, но следует учесть: китайцы реально сильные. Девочки (Егорова и Макарова — Прим Team Russia), могли по секундочке скинуть. Но у них ведь тоже сегодня были личные дистанции. У одной победный финал на 100 метров баттерфляем, у другой — 200 метров брассом.

Если брать результаты, то, конечно, порадовал юниорский мировой рекорд в мужской комбинированной эстафете.

Даниил Марков, который только в этом году попал на юниорское первенство Европы, выполнил норматив мастера спорта международного класса и зашел на пьедестал почета Олимпийских игр.

Или взять нашу маленькую Настю Макарову. Девочка 2003 года рождения выиграла 100 метров брассом. Могла и на двести победить, да не хватает пока опыта.

Полина Егорова показала сегодня великолепный результат на стометровке баттерфляем, хотя у нее не все гладко шло в сезоне. Видимо, подарок решила сделать своему тренеру Шафикову Ханифу Хамитовичу, который как раз отмечает 60-летие.

— Честно, вы планировали 13 золотых?

— Нет, конечно. В принципе составлять медальные планы — неблагодарное дело. Мы ставили перед спортсменами задачу показать свои лучшие результаты. Если результат есть, то и на верхнюю ступень пьедестала поднимутся. В Нанкине выступали Антон Чупков и Евгений Рылов, мы завоевали тогда 6 золотых медалей, а всего 13, и это было очень неплохо. Теперь сначала у нас стояла цель перекрыть этот показатель, а потом все покатилось дальше.

— Колесников и Минаков в итоге завоевали по шесть золотых медалей. Причем, Минаков выиграл престижную стометровку вольным стилем.

— С большим трудом, надо сказать. Но главное — проявил характер и коснулся стенки первым, хотя у всех складывалось впечатление, что он второй. Но Андрей, оказывается, изловчился.

В общем, когда имеешь такую команду, нельзя быть недовольной. Спасибо личным тренерам, которые подготовили пловцов в сжатые сроки в начале сезона. Владимир Валерьевич Сальников (президент Всероссийской федерации плавания — Прим. Team Russia) звонил, поздравлял и просил передать им благодарность.

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