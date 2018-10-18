Чемпион Европы пловец Колесников стал заслуженным мастером спорта РФ

18-летний Колесников завоевал шесть медалей на чемпионате Европы в Глазго. Также он является четырехкратным чемпионом Европы в плавании на короткой воде. Колесников — действующий обладатель мировых рекордов на дистанции 100 метров на спине на короткой воде и 50 метров на спине на длинной.
На юношеских Играх в Буэнос-Айресе Колесников завоевал шесть золотых и одну серебряную награду.
В соответствии с положением о присвоении почетных званий, звание заслуженного мастера спорта России получила также скип женской сборной России по керлингу Виктория Моисеева. 27-летняя керлингистка является чемпионкой Европы 2016 года и бронзовым призером чемпионата мира — 2018.