Шёстрём заявила, что пропустит чемпионат мира по плаванию на короткой воде

«Я решила не принимать участие в чемпионате мира на короткой воде в Китае. В ноябре я выступлю на этапах Кубка мира в Токио, Сингапуре и Китае, как и планировала. После этого я сконцентрируюсь на подготовке к чемпионату мира в июле в Южной Корее», — написала спортсменка.

Шёстрём является олимпийской чемпионкой 2016 года на дистанции 100 метров баттерфляем, а также серебряным и бронзовым призером Игр. На счету шведки также десять побед на чемпионатах мира, три из которых на короткой воде. Шёстрём является действующей мировой рекордсменкой на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем и баттерфляем в длинном бассейне и на дистанциях 100 метров баттерфляем и 200 метров вольным стилем на короткой воде.