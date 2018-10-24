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15:57 (мск), источник: ТАСС

Шёстрём заявила, что пропустит чемпионат мира по плаванию на короткой воде

ТАСС, 24 октября. Олимпийская чемпионка по плаванию Сара Шёстрём не выступит на чемпионате мира на короткой воде, который пройдет в китайском Хуанчжоу. Об этом 25-летняя шведская спортсменка сообщила в Instagram stories.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования пройдут с 11 по 16 декабря.

«Я решила не принимать участие в чемпионате мира на короткой воде в Китае. В ноябре я выступлю на этапах Кубка мира в Токио, Сингапуре и Китае, как и планировала. После этого я сконцентрируюсь на подготовке к чемпионату мира в июле в Южной Корее», — написала спортсменка.

Шёстрём является олимпийской чемпионкой 2016 года на дистанции 100 метров баттерфляем, а также серебряным и бронзовым призером Игр. На счету шведки также десять побед на чемпионатах мира, три из которых на короткой воде. Шёстрём является действующей мировой рекордсменкой на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем и баттерфляем в длинном бассейне и на дистанциях 100 метров баттерфляем и 200 метров вольным стилем на короткой воде.

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