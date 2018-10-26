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13:48 (мск), источник: TeamRussia.pro

Юлия Ефимова: Пару раз предлагали поучаствовать в модных показах, но я испугалась

Четырехкратная чемпионка Европы-2018, призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова стала гостем онлайн-конференции ОКР-ТВ и ответила на вопросы читателей Team Russia и пользователей социальных сетей.

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О текущих планах

Мой глобальный план — подготовиться к Токио-2020. В следующем году пройдет чемпионат мира в Корее на длинные дистанции, к которому мы будем специально подводиться. А по ближайшим стартам буду смотреть по состоянию: возможно, не поеду на чемпионат мира на короткие дистанции в Китай.

О плавании

Научиться плавать в 30 лет? Это абсолютно реально, на Олимпиаду уже вряд ли поедешь, но это можно сделать в любом возрасте. У меня самой папа тренер и когда меня маленькую не с кем было оставить, он брал с собой на работу. Там я ныряла-ныряла-ныряла и официально начала соревноваться с первого класса. В детстве еще занималась акробатикой, рисованием и танцами, но впоследствии все отсеилось. Лучше всего начинать заниматься плаванием в 6−7 лет, но знаю и тех, кто начали в 8−9 лет и добились хороших результатов, даже у нас за сборную выступают.

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О питании

Стараюсь всегда правильно питаться, однако это не всегда получается. Например, на отдыхе я вообще забываю об этом, ем все подряд, даже вредное. Но это максимум неделя-две. Но на соревнованиях все равно нужны быстрые углеводы, без пасты и пиццы не обойтись. Но это только в дни стартов, в обычное время: рыба, мясо, салаты, очень люблю авокадо, везде его добавляю, фрукты. Но когда тренируешься, закладываешь базу — метешь все подряд, если будешь на диете — сил на тренировку не будет.

О хобби

Иногда рисую, подруга подарила специальную книжку, в которой можно из каждого города делать зарисовки. Но делаю это так себе, три года художественно школы совершенно забылись. Лучше всего получаются закаты, если я где-то увижу его, стараюсь запомнить или cфотографировать, а потом воспроизвести. Еще люблю сноуборд, скейтборд и серфинг. Но это травмоопасно, поэтому лучше просто встретиться с друзьями и пообщаться.

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О вещах на память

Собираю все. У меня остаются маленькие рисуночки от детей с автограф-сессий и мастер-классов, поделки, весь дом забит этим. Кто-то что-то дал, подарил — и я это сохраняю, от букета какая-то штучка или цветочек остался — тоже храню. Для меня это память, есть даже валентинки со школы, недавно было дома и перебирала целый пакет.

О футболе

На Олимпиадах смотрю все виды спорта и всегда понимаю, что ощущают все спортсмены на старте, потом плачу или радуюсь вместе с ними. Футбол в первый раз в жизни посмотрела во время домашнего чемпионата мира. Дело в том, что папа никогда не любил футбол и в детстве он всегда его переключал, в итоге у меня сложилось впечатление, что и я его не люблю. Понравился ли кто-то в особенности? Я один раз назвала фамилии Дзюбы и Акинфеева и потом про меня написали, что я их дикая фанатка. Хотя они просто были самыми яркими и запоминающимися плюс про них говорили все.

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О планах после окончания карьеры

Дети, дом, собака? Отлично, еще яхту хотелось бы (смеется). Конкретную сферу дальнейшей деятельности назвать не могу, нравится многое. Есть план хорошо выйти замуж, шучу, конечно. Хочется заработать на плавании, вложиться, чтобы они работали на меня. Открыла бы свою школу и развивала бы плавание в России. Я много где была, тренировалась, знаю, как помочь морально. Это хотелось бы передать будущему поколению. Не исключаю, что могу стать тренером, хотя понимаю, что это немного не мое. Лучше консультантом или психологом. Не хочу делать детям больно, а без этого никуда. Тяжелые тренировки -это психологическая и эмоциональная боль, но они нужны для хороших выступлений. Надеешься, что с возрастом станет полегче, а вместо этого становится только тяжелее.

О главных качествах в мужчинах и работе моделью или актрисой

Юмор, ум и спокойствие. Главное, чтобы человек был хорошим, бескорыстным и не двуличным. Хотела бы ли я попробовать себя в роли модели или актрисы? Нет, я не умею играть, это ведь довольно тяжело. Пару раз предлагали поучаствовать в модных показах, но я испугалась. Подумала: «Там же много людей, я себя знаю, пойду, упаду и стулья полетят в разные стороны». Потренироваться-то у меня времени не было, я такой человек: если делать, то хорошо, а не абы как.

Автор: Екатерина Беспалова

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