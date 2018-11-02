Россиянин Морозов победил на этапе Кубка мира по плаванию в Пекине

Морозов преодолел дистанцию за 50,84 секунды. Второе место занял американец Майкл Эндрю (51,65), третьим стал Хиромаса Фудзимори из Японии (51,95).

Морозов лидирует в общем зачете Кубка мира. В сентябре спортсмен на этапе Кубка мира в Нидерландах установил мировой рекорд, преодолев дистанцию за 50,26 секунды.