Россиянин Морозов победил на этапе Кубка мира по плаванию в Пекине
ТАСС, 2 ноября. Россиянин Владимир Морозов завоевал золотую медаль на дистанции 100 м комплексным плаванием на пятом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Пекине.
ТАСС, 2 ноября. Россиянин Владимир Морозов завоевал золотую медаль на дистанции 100 м комплексным плаванием на пятом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Пекине.
Морозов преодолел дистанцию за 50,84 секунды. Второе место занял американец Майкл Эндрю (51,65), третьим стал Хиромаса Фудзимори из Японии (51,95).
Морозов лидирует в общем зачете Кубка мира. В сентябре спортсмен на этапе Кубка мира в Нидерландах установил мировой рекорд, преодолев дистанцию за 50,26 секунды.
Этап Кубка мира по плаванию в Пекине завершится 4 ноября.