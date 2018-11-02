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15:34 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Морозов победил на этапе Кубка мира по плаванию в Пекине

ТАСС, 2 ноября. Россиянин Владимир Морозов завоевал золотую медаль на дистанции 100 м комплексным плаванием на пятом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Пекине.

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Источник: РИА "Новости"

Морозов преодолел дистанцию за 50,84 секунды. Второе место занял американец Майкл Эндрю (51,65), третьим стал Хиромаса Фудзимори из Японии (51,95).

Морозов лидирует в общем зачете Кубка мира. В сентябре спортсмен на этапе Кубка мира в Нидерландах установил мировой рекорд, преодолев дистанцию за 50,26 секунды.

Этап Кубка мира по плаванию в Пекине завершится 4 ноября.

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