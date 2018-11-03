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16:37 (мск), источник: ТАСС

Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию в Китае

ТАСС, 3 ноября. Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Пекине.

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Источник: РИА "Новости"

Ефимова показала результат 1 минута 3,09 секунды. Второй стала ямайская пловчиха Алия Аткинсон (1.03,44). Третье место заняла еще одна россиянка, Виталина Симонова (1.05,90).

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Также в субботу победу одержал российский пловец Владимир Морозов. Он стал первым в заплыве на 100 м вольным стилем, показав время 45,66 секунды. Вторым финишировал американец Блейк Пирони (47,00). Третьим стал китаец Хоу Юйцзе (47,52).

Кирилл Пригода одержал победу в заплыве на дистанции 50 м брассом (26,02). Вторым стал американец Майкл Эндрю (26,15), третьим — белорус Илья Шиманович (26,22).

Морозов также стал третьим в заплыве на 50 м на спине (23,36). Победил китаец Сюй Цзяюй (22,70), вторым финишировал Майкл Эндрю (23,14).

Этап Кубка мира по плаванию в Пекине завершится 4 ноября.

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