Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию в Китае

Источник: РИА "Новости"

Ефимова показала результат 1 минута 3,09 секунды. Второй стала ямайская пловчиха Алия Аткинсон (1.03,44). Третье место заняла еще одна россиянка, Виталина Симонова (1.05,90).

Также в субботу победу одержал российский пловец Владимир Морозов. Он стал первым в заплыве на 100 м вольным стилем, показав время 45,66 секунды. Вторым финишировал американец Блейк Пирони (47,00). Третьим стал китаец Хоу Юйцзе (47,52).

Кирилл Пригода одержал победу в заплыве на дистанции 50 м брассом (26,02). Вторым стал американец Майкл Эндрю (26,15), третьим — белорус Илья Шиманович (26,22).

Морозов также стал третьим в заплыве на 50 м на спине (23,36). Победил китаец Сюй Цзяюй (22,70), вторым финишировал Майкл Эндрю (23,14).