Белорус Илья Шиманович завоевал бронзу на этапе КМ по плаванию в Пекине

В решающем заплыве в 25-метровом бассейне на дистанции 50 м брассом он показал результат 26,22 сек. Опередили Шимановича россиянин Кирилл Пригода, ставший победителем с временем 26,02 сек., и серебряный призер Майкл Эндрю из США — 26,15 сек.

На дистанции 50 м на спине белорус Никита Цмыг занял пятое место.

Бронзовая медаль Ильи Шимановича третья в копилке белорусской команды. Ранее Евгений Цуркин занял второе место в финале на 100 м баттерфляем. Еще одна награда в активе также Ильи Шимановича, который с результатом 57,10 сек на 100 м брассом поднялся на третью ступень пьедестала почета.