Российские пловцы завоевали четыре медали в заключительный день этапа Кубка мира в Пекине

Спортсмены российской сборной завоевали девять золотых, три серебряные и две бронзовые награды на пекинском этапе Кубка мира. Морозов стал лучшим на дистанциях 50 м и 100 м вольным стилем, 100 м комплексным плаванием и 50 м баттерфляем, а также завоевал бронзу на 50 м на спине. Кирилл Пригода завоевал золото на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом, Юлия Ефимова стала победительницей на 100 и 200 м брассом, в заплыве на 50 м брассом она завоевала серебро. Антон Чупков стал серебряным призером на дистанции 200 м брассом, Виталина Симонова выиграла серебро на дистанции 200 м брассом и бронзу на 100 м брассом.