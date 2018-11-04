Российские пловцы завоевали четыре медали в заключительный день этапа Кубка мира в Пекине
ТАСС, 4 ноября. Российские спортсмены завоевали две золотые и две серебряные медали в заключительный день этапа Кубка мира по плаванию в Пекине.
ТАСС, 4 ноября. Российские спортсмены завоевали две золотые и две серебряные медали в заключительный день этапа Кубка мира по плаванию в Пекине.
Золото на 50 м баттерфляем выиграл Владимир Морозов, преодолевший дистанцию за 22,27 секунды. Второе место занял американец Майкл Эндрю (22,76), третьим стал белорус Евгений Цуркин (22,88).
Кирилл Пригода занял первое место на дистанции 200 м брассом. Россиянин показал результат 2 минуты 01,59 секунды. Второе место занял Антон Чупков (2.02,10), третье — австралиец Мэттью Уилсон (2.03,26).
В заплыве 50 м брассом Юлия Ефимова выиграла серебряную медаль (29,63). Первой стала представляющая Ямайку Алла Аткинсон (29,16), третье место заняла австралийка Эмили Сибом (30,35).
Спортсмены российской сборной завоевали девять золотых, три серебряные и две бронзовые награды на пекинском этапе Кубка мира. Морозов стал лучшим на дистанциях 50 м и 100 м вольным стилем, 100 м комплексным плаванием и 50 м баттерфляем, а также завоевал бронзу на 50 м на спине. Кирилл Пригода завоевал золото на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом, Юлия Ефимова стала победительницей на 100 и 200 м брассом, в заплыве на 50 м брассом она завоевала серебро. Антон Чупков стал серебряным призером на дистанции 200 м брассом, Виталина Симонова выиграла серебро на дистанции 200 м брассом и бронзу на 100 м брассом.
Следующий этап Кубка мира пройдет в Токио с 9 по 11 ноября.