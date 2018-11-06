Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь0
Йокерит0
Футбол. Еврокубки
20:55
Монако
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Шальке-04
Галатасарай
Хоккей. НХЛ
7.11
Торонто Мэйпл Ливз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
7.11
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
7.11
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
7.11
Детройт Ред Уингз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
7.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
7.11
Сент-Луис Блюз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
7.11
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
7.11
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
Все события
Фоторепортажи
15«Динамо» — ЦСКА: в Химках без голов
19Первая победа Рианчо в «Спартаке»: что дальше?
18:29 (мск), источник: Р-Спорт

Чемпион мира Филиппо Маньини дисквалифицирован на 4 года из-за допинга

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр-2004 итальянский пловец Филиппо Маньини дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга, сообщает Corriere della Sera.

Наверх

Маньини обвинялся в употреблении, помощи в распространении запрещенных препаратов и участие в сокрытии допинга. Прокуратура национальной антидопинговой организации Италии (NADO) в июне потребовала дисквалифицировать его на восемь лет. Обвинения против 36-летнего Маньини были выдвинуты по итогам расследования в отношении врача Гвидо Порчеллини, пациентом которого, по мнению следствия, являлся пловец.

В итоге два из трех обвинений в адрес Маньини были сняты, и он был наказан четырехлетней дисквалификацией за употребление запрещенных препаратов. «Мне очень жаль, но я ожидал этого, хотя и очень расстроен, — сказал Маньини после вынесения приговора. — Я знаю, что приговор мне был вынесен еще до 15 октября, когда я пришел сюда на допрос. Я ничего не делал, этот вердикт смешон».

На четыре года был также дисквалифицирован еще один фигурант дела Порчеллини партнер Маньини по сборной Италии по плаванию призер чемпионатов мира Микеле Сантуччи, обвиненный в приеме или попытке приема запрещенных веществ. По информации издания, Маньини и Сантуччи намерены подать апелляцию на решение NADO в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

 Медведева, Загитова или Туктамышева: Плющенко оценил, кто сильнее
Пять причин пойти на футбол от Вики Лопыревой
Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры
«ЦСКА не надо снисхождений». Акинфеев и Гончаренко перед битвой
Квят станет первым номером. В «Торо Россо» определились
Загитова в латексе и стриптиз на льду: чем поразил Гран-при
Три удаления подряд: Россия отдала старт Суперсерии Канаде
Объявлены лауреаты премии «Герои Хоккея»
Нурмагомедову и его отцу вручили государственные награды
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь