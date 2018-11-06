Чемпион мира Филиппо Маньини дисквалифицирован на 4 года из-за допинга

Маньини обвинялся в употреблении, помощи в распространении запрещенных препаратов и участие в сокрытии допинга. Прокуратура национальной антидопинговой организации Италии (NADO) в июне потребовала дисквалифицировать его на восемь лет. Обвинения против 36-летнего Маньини были выдвинуты по итогам расследования в отношении врача Гвидо Порчеллини, пациентом которого, по мнению следствия, являлся пловец.

В итоге два из трех обвинений в адрес Маньини были сняты, и он был наказан четырехлетней дисквалификацией за употребление запрещенных препаратов. «Мне очень жаль, но я ожидал этого, хотя и очень расстроен, — сказал Маньини после вынесения приговора. — Я знаю, что приговор мне был вынесен еще до 15 октября, когда я пришел сюда на допрос. Я ничего не делал, этот вердикт смешон».