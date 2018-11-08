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14:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Борца за чистоту спорта наказали за допинг

Четырехкратный чемпион мира по плаванию итальянец Филиппо Маньини был отстранен от спорта на четыре года за использование запрещенных препаратов. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: AP 2018

Итальянское антидопинговое агентство вынесло вердикт уже завершившему спортивную карьеру Маньини. Также дисквалификацию получил и его партнер по команде — Мичеле Сантуччи.

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Оба спортсмена были признаны виновными в употреблении запрещенных субстанций. Пловцы оказались связанными с диетологом Гуидо Порселлини, получившим 30-летнюю дисквалификацию за распространение запрещенных веществ.

Тем не менее Маньини ни разу за карьеру не проваливал допинг-тест. Итальянец неоднократно заявлял о своей чистоте и выступал против использования допинга.

36-летний Маньини 17 раз выигрывал чемпионат Европы. Он также четырежды завоевывал золотые медали мирового первенства.

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