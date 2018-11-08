Борца за чистоту спорта наказали за допинг

Источник: AP 2018

Итальянское антидопинговое агентство вынесло вердикт уже завершившему спортивную карьеру Маньини. Также дисквалификацию получил и его партнер по команде — Мичеле Сантуччи.

Оба спортсмена были признаны виновными в употреблении запрещенных субстанций. Пловцы оказались связанными с диетологом Гуидо Порселлини, получившим 30-летнюю дисквалификацию за распространение запрещенных веществ.

Тем не менее Маньини ни разу за карьеру не проваливал допинг-тест. Итальянец неоднократно заявлял о своей чистоте и выступал против использования допинга.