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19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Колесников, Вековищев и Костин одержали победы на ЧР по плаванию в Казани

Пловцы Климент Колесников, Михаил Вековищев и Олег Костин одержали победы на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

Колесников стал первым на дистанции 100 метров на спине, в финале он показал время 49,57 секунды. Вторым стал Андрей Шабасов (49,97), третьим — Евгений Рылов (50,38).

Вековищев занял первое место на дистанции 200 метров вольным стилем, его результат — 1 минута 42,52 секунды. Вторым стал Мартин Малютин (1.42,65), третьим — Михаил Довгалюк (1.42,83).

Костин стал первым на 100-метровке брассом. В финале он проплыл дистанцию за 56,56 секунды. Второе место занял Илья Хоменко — 57,17. Третьим стал Данил Семьянинов — 57,98.

В женской комбинированной эстафете 4 по 50 метров первое место заняла первая команда Москвы (Ника Годун, Анастасия Афанасьева, Екатерина Шапаникова и Розалия Насретдинова) — 1 минута 48,42 секунды.

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