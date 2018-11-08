Колесников, Вековищев и Костин одержали победы на ЧР по плаванию в Казани

Источник: РИА "Новости"

Колесников стал первым на дистанции 100 метров на спине, в финале он показал время 49,57 секунды. Вторым стал Андрей Шабасов (49,97), третьим — Евгений Рылов (50,38).

Вековищев занял первое место на дистанции 200 метров вольным стилем, его результат — 1 минута 42,52 секунды. Вторым стал Мартин Малютин (1.42,65), третьим — Михаил Довгалюк (1.42,83).

Костин стал первым на 100-метровке брассом. В финале он проплыл дистанцию за 56,56 секунды. Второе место занял Илья Хоменко — 57,17. Третьим стал Данил Семьянинов — 57,98.