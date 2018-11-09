Морозов, Пригода и Ефимова одержали победы в первый день этапа КМ по плаванию в Токио

В активе Морозова две золотые медали.
Спортсмен одержал победу на дистанции 100 метров комплексным плаванием, показав результат 50,26 секунды и повторив собственный мировой рекорд, который он установил 28 сентября 2018 года. Второе место занял японец Хиромаса Фудзимори (51,58), третьим стал американец Майкл Эндрю (51,59). Также Морозов победил на дистанции 50 метров вольным стилем (20,49), вторым финишировал Эндрю (21,05), третьим — австралиец Кайл Чэлмерс (21,09).
Ефимова победила на дистанции 200 метров брассом (2.16,29), второе место заняла россиянка Виталина Симонова (2.19,53), третье — японка Реона Аоки (2.19,87). Пригода стал первым в заплыве на дистанции 100 метров брассом (56,58), вторым финишировал японец Ясухиро Косеки (56,68), третьим — китаец Янь Цзыбэй (56,96).
Этап Кубка мира в Токио завершится 11 ноября.