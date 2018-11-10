Морозов завоевал золото этапа Кубка мира по плаванию на 100 м вольным стилем

Российский спортсмен показал результат 45,16 секунды. Второе место занял австралиец Кайл Чалмерс (45,78), третьим стал американец Блэйк Пирони (46,79).
Другой российский пловец Кирилл Пригода стал вторым в заплыве на 50 м брассом (26,19), первенствовал словенец Петер Стевенс (26,03), бронзовую медаль завоевал японец Ясуиро Косэки (26,20).
Россиянка Юлия Ефимова завоевала серебро на дистанции 100 метров брассом (1.03,42), первое место заняла ямайская пловчиха Алия Аткинсон (1.03,09), третье — британка Сиобан-Мария О’Коннор (1.05,07).
Этап Кубка мира в Токио завершится 11 ноября.