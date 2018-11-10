Морозов завоевал золото этапа Кубка мира по плаванию на 100 м вольным стилем

Морозов завоевал золото этапа Кубка мира по плаванию на 100 м вольным стилем

ТАСС, 10 ноября. Россиянин Владимир Морозов одержал победу на 100 метров вольным стилем во второй соревновательный день этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Токио.