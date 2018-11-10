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14:59 (мск), источник: ТАСС

Морозов завоевал золото этапа Кубка мира по плаванию на 100 м вольным стилем

ТАСС, 10 ноября. Россиянин Владимир Морозов одержал победу на 100 метров вольным стилем во второй соревновательный день этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

Российский спортсмен показал результат 45,16 секунды. Второе место занял австралиец Кайл Чалмерс (45,78), третьим стал американец Блэйк Пирони (46,79).

Другой российский пловец Кирилл Пригода стал вторым в заплыве на 50 м брассом (26,19), первенствовал словенец Петер Стевенс (26,03), бронзовую медаль завоевал японец Ясуиро Косэки (26,20).

Россиянка Юлия Ефимова завоевала серебро на дистанции 100 метров брассом (1.03,42), первое место заняла ямайская пловчиха Алия Аткинсон (1.03,09), третье — британка Сиобан-Мария О’Коннор (1.05,07).

Этап Кубка мира в Токио завершится 11 ноября.

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