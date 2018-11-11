Пасынков победил на 400 м комплексным плаванием на чемпионате России в Казани

Пасынков в финале показал результат 4 минуты 4,82 секунды, второе место занял Александр Осипенко (4.07,31), замкнул тройку лучших Максим Ступин (4.08,08).
В женской эстафете 4×200 метров вольным стилем первенствовала команда Свердловская область-1 в составе Анастасии Кирпичниковой, Дарьи Устиновой, Дарьи Муллакаевой и Валерии Саламатиной (7.45,72). Второй стала команда Самарской области (Ирина Кривоногова, Софья Чичайкина, Олеся Чернятина и Анастасия Гуженкова, 7.52,27), третье место заняла команда Московской области (Анна Чернышева, Ольга Турчина, Дарья Астанина, Анастасия Макарова, 8.14,25).