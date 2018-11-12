Вековищев и Фесикова победили в пятый день чемпионата России по плаванию
На чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани прошёл пятый день.
На чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани прошёл пятый день.
На дистанции 50 м баттерфляем победил Михаил Вековищев. Анастасия Фесикова стала лучшей на дистанции 50 м на спине.
Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Казань
Мужчины. Баттерфляй. 50 м
1. Михаил Вековищев — 22,72.
2. Никита Королёв — 22,94.
3. Роман Шевляков — 22,98.
Комплекс. 400 м
1. Даниил Пасынков — 4.04,82.
2. Александр Осипенко — 4.07,31.
3. Максим Ступин — 4.08,08.
Комбинированная эстафета. 4×50 м
1.
2. Пензенская область — 1.36,14.
3. Нижегородская область — 1.36,15.
Женщины. Вольный стиль. 4×200 м
1. Свердловская область (Анастасия Кирпичникова, Дарья Устинова, Дарья Муллакаева, Валерия Саламатина) — 7.45,72.
2. Самарская область — 7.52,27.
3. Московская область — 8.14,25.
Спина. 50 м
1. Анастасия Фесикова — 26,94.
2. Мария Каменева — 27,03.
3. Надежда Винюкова и Марина Кравченко — 27,10.
Комплекс. 200 м
1. Виктория Андреева — 2.08,35.
2. Ирина Приходько — 2.10,08.
3. Ирина Кривоногова — 2.10,96.