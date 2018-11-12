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16:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Морозов лидирует в общем зачёте Кубка мира по плаванию, Пригода — второй

В Токио (Япония) завершился шестой этап Кубка мира по плаванию.

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Источник: РИА "Новости"

В общем зачёте у мужчин лидерство сохранил россиянин Владимир Морозов. На второй позиции располагается его соотечественник Кирилл Пригода.

У женщин лидирует шведка Сара Шёстрём. Россиянка Юлия Ефимова — третья.

Плавание. Кубок мира. Общий зачёт после шести этапов
Мужчины

1. Владимир Морозов (Россия) — 342 очка.
2. Кирилл Пригода (Россия) — 213.
3. Митч Ларкин (Австралия) — 183…
6. Антон Чупков (Россия) — 156.

Женщины
1. Сара Шёстрём (Швеция) — 285.
2. Катинка Хоссу (Венгрия) — 270.
3. Юлия Ефимова (Россия) — 234.

На этапе в Токио Морозов повторил свой мировой рекорд на дистанции 100 м комплексом (50,26).

Седьмой этап Кубка мира пройдет 15—17 ноября в Сингапуре.

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