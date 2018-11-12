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18:19 (мск), источник: Р-Спорт

Гринев победил на 100-метровке кролем на чемпионате России по плаванию

КАЗАНЬ, 12 ноя — РИА Новости. Владислав Гринев победил на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

Время Гринева — 46,39 секунды. Вторым стал Климент Колесников (46,43), третьим — Сергей Фесиков (46,88).

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Мария Темникова стала лучшей на 200-метровке брассом (2.18.85). Второе место заняла Дарья Чикунова (2.19,57), третье — Алена Чеховских (2.23,44).

Валерия Бодня, Софья Лобова, Анастасия Осипенко и Ирина Злобина, представлявшие Красноярский край, победили в эстафете 4×50 м вольным стилем (1.39,91). Вторыми стали Анна Комарова, Катарина Милутинович, Екатерина Шапаникова и Полина Осипенко (Москва, 1.40,52). Третье место заняли Олеся Корчагина, Дарья Головина, Лилия Гиниятуллина и Ирина Приходько (Татарстан, 1.41,89).

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