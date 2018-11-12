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18:23 (мск), источник: Р-Спорт

Евгений Рылов победил на 200-метровке на спине на ЧР по плаванию на короткой воде

КАЗАНЬ, 12 ноя — РИА Новости. Евгений Рылов победил на дистанции 200 метров на спине на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

Результат Рылова — 1 минута 49,95 секунды. Вторым стал Григорий Тарасевич (1.50,48), третьим — Роман Ларин (1.52,37).

Мартин Малютин стал первым на дистанции 1500 метров вольным стилем (14.32,10). Второе место занял Ярослав Потапов (14.32,73), третье — Эрнест Максумов (14.36,01).

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