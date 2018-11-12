Чимрова победила на 100-метровке баттерфляем на чемпионате России

Чимрова победила на 100-метровке баттерфляем на чемпионате России

КАЗАНЬ, 12 ноя — РИА Новости. Светлана Чимрова победила на 100-метровке баттерфляем на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани.