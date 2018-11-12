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18:29 (мск), источник: Р-Спорт

Чимрова победила на 100-метровке баттерфляем на чемпионате России

КАЗАНЬ, 12 ноя — РИА Новости. Светлана Чимрова победила на 100-метровке баттерфляем на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

Результат Чимровой — 57,07 секунды. Второй стала Александра Сабитова (57,62), третьей — Дарья Карташова (57,76).

На 50-метровке брассом у мужчин победу одержал Олег Костин (25,90), вторым стал Кирилл Стрельников (26,09), третьим — Андрей Николаев (26,45).

У женщин на 50-метровке вольным стилем лучшей стала Мария Каменева (24,30), второе место заняла Розалия Насретдинова (24,36), третье — Арина Суркова (24,50).

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