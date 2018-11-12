Ефимова, Колесников, Рылов, Морозов выступят на индивидуальных дистанциях ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Спортсмены выполняли нормативы на чемпионате России в Казани и этапах Кубка мира в Пекине и Токио. Полностью список выполнивших условия отбора для участия в чемпионате мира на личных дистанциях выглядит следующим образом:

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мужчины — Евгений Рылов (50 и 200 м на спине), Даниил Пасынков (400 м комплекс), Владимир Морозов (50 и 100 м кроль, 100 м комплекс), Владислав Гринев (100 м вольный стиль), Александр Красных (400 м вольный стиль), Мартин Малютин (400 и 1500 м вольный стиль), Александр Харланов (200 м баттерфляй), Климент Колесников (100 и 200 м комплекс, 50 и 100 м на спине, 100 м вольный стиль), Андрей Шабасов (100 м на спине), Григорий Тарасевич (200 м на спине), Олег Костин (50 и 100 м брасс), Михаил Доринов (200 м брасс), Кирилл Пригода (100 и 200 м брасс), Ярослав Потапов (1500 м вольный стиль);.

женщины — Розалия Насретдинова (50 м баттерфляй), Мария Каменева (100 м комплекс), Мария Темникова (200 м брасс), Вероника Андрусенко (200 м вольный стиль), Юлия Ефимова (50, 100 и 200 м брасс), Дарья Устинова (200 м на спине), Анна Егорова (400 и 800 м вольный стиль),

Условия отбора — временной норматив и место не ниже второго по итогам финала чемпионата России в Казани — на дистанции 100 м комплексом также выполнил Сергей Фесиков, но в связи с тем, что Владимир Морозов на Кубке мира в Токио установил в этом виде программы новый мировой ркорд, результат Фесикова стал третьим.