Калужские пловцы выиграли комбинированную эстафету на ЧР на короткой воде

Калужские пловцы выиграли комбинированную эстафету на ЧР на короткой воде

КАЗАНЬ, 12 ноя — РИА Новости. Мужская команда Калужской области выиграла комбинированную эстафету 4×100 м на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.