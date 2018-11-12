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19:16 (мск), источник: Р-Спорт

Калужские пловцы выиграли комбинированную эстафету на ЧР на короткой воде

КАЗАНЬ, 12 ноя — РИА Новости. Мужская команда Калужской области выиграла комбинированную эстафету 4×100 м на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

Калужская команда, в составе которой выступали Сергей Фесиков, Андрей Николаев, Николай Скворцов и Михаил Вековищев победила с результатом 3 минуты 26,38 секунды. Вторыми стали Климент Колесников, Данил Семьянинов, Павел Пахомов и Владислав Гринев (Москва, 3.26,44), третьими — Андрей Шабасов, Даниил Мельников, Даниил Пахомов и Евгений Лагунов (Санкт-Петербург, 3.27,71).

У женщин в данной эстафете лучшими стали Мария Каменева, Мария Темникова, Дарья Карташова и Дарья Устинова (Санкт-Петербург, 3.56,62), второе место заняли Ника Годун, Анастасия Афанасьева, Светлана Чимрова и Розалия Насретдинова (Москва, 3.59,20), третье — Екатерина Андреева, Александра Денисенко, Анастасия Лязева и Алена Чеховских (Санкт-Петербург, 4.01,12).

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