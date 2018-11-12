Калужские пловцы выиграли комбинированную эстафету на ЧР на короткой воде

Калужская команда, в составе которой выступали Сергей Фесиков, Андрей Николаев, Николай Скворцов и Михаил Вековищев победила с результатом 3 минуты 26,38 секунды. Вторыми стали Климент Колесников, Данил Семьянинов, Павел Пахомов и Владислав Гринев (Москва, 3.26,44), третьими — Андрей Шабасов, Даниил Мельников, Даниил Пахомов и Евгений Лагунов (Санкт-Петербург, 3.27,71).
У женщин в данной эстафете лучшими стали Мария Каменева, Мария Темникова, Дарья Карташова и Дарья Устинова (Санкт-Петербург, 3.56,62), второе место заняли Ника Годун, Анастасия Афанасьева, Светлана Чимрова и Розалия Насретдинова (Москва, 3.59,20), третье — Екатерина Андреева, Александра Денисенко, Анастасия Лязева и Алена Чеховских (Санкт-Петербург, 4.01,12).