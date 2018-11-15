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16:16 (мск), источник: ТАСС

Морозов и Ефимова победили в первый день этапа КМ по плаванию в Сингапуре

ТАСС, 15 ноября. Россияне Владимир Морозов и Юлия Ефимова одержали победы в первый день седьмого этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в Сингапуре.

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Источник: РИА "Новости"

Морозов завоевал две золотые награды. Спортсмен победил на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 20,48 секунды, установив рекорд Кубка мира. Вторым стал американец Майкл Эндрю (20,94), третье место занял Кайл Чалмерс из Австралии (21,06).

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Морозов также стал первым на дистанции 100 метров комплексным плаванием, показав время 50,31 секунды. Второе место занял Эндрю (51,16), третьим стал Ван Шунь (51,62) из Китая.

Ефимова заняла первое место на дистанции 200 метров брассом с результатом 2 минуты 16,05 секунды. Второй стала Е Шивэнь (2.18,39) из Китая, бронзовую медаль завоевала еще одна россиянка Виталина Симонова (2.20,96).

Антон Чупков завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом, показав результат 56,69 секунды. Первым стал китаец Янь Цзыбэй (56,34), бронзу завоевал белорус Илья Шиманович (56,81).

Этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре завершится 17 ноября.

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