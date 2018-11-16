Морозов победил на дистанции 100 м кролем на этапе КМ по плаванию в Сингапуре

Он показал результат 44,95 секунды, установив рекорд Кубка мира. Вторым стал Кайл Чалмерс из Австралии (45,54), третьим — американец Блэйк Пирони (46,26).
Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 100 м брассом с результатом 1 минута 3,58 секунды. Лучшей стала Алия Аткинсон из Ямайки (1.02,74), третье место заняла россиянка Виталина Симонова (1.05,53).
Россиянин Кирилл Пригода стал вторым на дистанции 50 м брассом (26,01). Победил белорус Илья Шиманович (25,95), третьим стал словенец Питер Стивенс (26,09). На дистанции 400 м комплексным плаванием Симонова завоевала бронзу (4.43,91). Победу одержала венгерка Катинка Хоссу (4.24,02).
Этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре завершится 17 ноября.