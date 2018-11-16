Морозов победил на дистанции 100 м кролем на этапе КМ по плаванию в Сингапуре

Морозов победил на дистанции 100 м кролем на этапе КМ по плаванию в Сингапуре

ТАСС, 16 ноября. Россиянин Владимир Морозов одержал победу на дистанции 100 м вольным стилем во второй день седьмого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Сингапуре.