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16:14 (мск), источник: ТАСС

Морозов победил на дистанции 100 м кролем на этапе КМ по плаванию в Сингапуре

ТАСС, 16 ноября. Россиянин Владимир Морозов одержал победу на дистанции 100 м вольным стилем во второй день седьмого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Сингапуре.

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Источник: РИА "Новости"

Он показал результат 44,95 секунды, установив рекорд Кубка мира. Вторым стал Кайл Чалмерс из Австралии (45,54), третьим — американец Блэйк Пирони (46,26).

Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 100 м брассом с результатом 1 минута 3,58 секунды. Лучшей стала Алия Аткинсон из Ямайки (1.02,74), третье место заняла россиянка Виталина Симонова (1.05,53).

Россиянин Кирилл Пригода стал вторым на дистанции 50 м брассом (26,01). Победил белорус Илья Шиманович (25,95), третьим стал словенец Питер Стивенс (26,09). На дистанции 400 м комплексным плаванием Симонова завоевала бронзу (4.43,91). Победу одержала венгерка Катинка Хоссу (4.24,02).

Этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре завершится 17 ноября.

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