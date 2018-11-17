Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Слован
Футбол. Лига наций
17:00
Сербия
Черногория
Футбол. Лига наций
20:00
Турция
Швеция
Футбол. Лига наций
20:00
Азербайджан
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
20:00
Мальта
Косово
Футбол. Сборные
11:50
Австралия1
Южная Корея1
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Лига наций
22:45
Италия
Португалия
Футбол. Лига наций
22:45
Албания
Шотландия
Футбол. Лига наций
22:45
Румыния
Литва
Хоккей. НХЛ
18.11
Миннесота Уайлд
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс1
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм ДаксОТ1
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
18.11
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
18.11
Оттава Сенаторз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
18.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
18.11
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ2
Вашингтон Кэпиталз3
Футбол. Сборные
05:00
Гондурас1
Панама0
Хоккей. НХЛ
18.11
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
18.11
Нэшвилл Предаторз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго БлэкхоксБ1
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас СтарзОТ1
Бостон Брюинз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег ДжетсБ1
Баффало Сэйбрз2
Футбол. Сборные
03:15
Чили2
Коста-Рика3
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина2
Мексика0
Все события
Фоторепортажи
26Первый день Ари в сборной. И особенный подарок от Газинского
12Гол Роналду, бесполезный дубль Месси, хет-трик Кавани и другие события выходных
14:54 (мск), источник: Р-Спорт

Морозов во второй раз в карьере победил в общем зачете Кубка мира по плаванию

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в эстафетном плавании Владимир Морозов во второй раз в карьере победил в общем зачете Кубка мира.

Наверх

Это стало возможным благодаря двум рекордам мира, установленным Морозовым по ходу соревнований Кубка мира-2018 на дистанции 100 метров комплексом. Свое преимущество он укрепил победой на дистанции 50 метров баттерфляем в последний день соревнований на этапе в Сингапуре.

В 2016 году Морозов уже выигрывал в общем зачете турнира, став первым россиянином, заработавшим титул обладателя Кубка мира.

 "Русские забыли дома допинг": что говорят в Германии об игре сборной России
Транькову угрожают после слов о Загитовой
Юдзуру Ханю выиграл этап серии Гран-при в Москве
Манчини собрался взять в сборную Италии нападающего «Зенита»
Ковальчук молчал четыре матча, чтобы шикарно исполнить буллит
Малышко, Логинов и Слепов выступят на первых этапах Кубка мира
Покер Мовсисяна и первое поражение Украины. Матчи Лиги наций
Тарасова ударилась челюстью об лед после столкновения
СМИ: «Барселона» определилась с заменой Пике
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь