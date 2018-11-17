Морозов во второй раз в карьере победил в общем зачете Кубка мира по плаванию

Это стало возможным благодаря двум рекордам мира, установленным Морозовым по ходу соревнований Кубка мира-2018 на дистанции 100 метров комплексом. Свое преимущество он укрепил победой на дистанции 50 метров баттерфляем в последний день соревнований на этапе в Сингапуре.