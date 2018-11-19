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13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
10Сборная России крупно проиграла команде Германии
12:23 (мск), источник: Матч ТВ

Морозов, Рылов и Фесикова выступят на чемпионате мира в Китае

Всероссийская Федерация плавания объявила состав сборной России на декабрьский чемпионат мира на короткой воде в Китае.

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Источник: РИА "Новости"

Женщины: Вероника Андрусенко, Анастасия Гуженкова, Анна Егорова, Виталина Симонова, Мария Каменева, Дарья Карташова, Ирина Кривоногова, Дарья Муллакаева, Розалия Насретдинова, Александра Сабитова, Валерия Саламатина, Анастасия Сорокина, Арина Суркова, Мария Киселева (Темникова), Дарья Устинова, Анастасия Фесикова, Светлана Чимрова.

Мужчины: Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринев, Михаил Довгалюк, Михаил Доринов, Климент Колесников, Олег Костин, Александр Красных, Иван Кузьменко, Семен Макович, Мартин Малютин, Владимир Морозов, Даниил Пасынков, Ярослав Потапов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Евгений Седов, Григорий Тарасевич, Сергей Фесиков, Александр Харланов, Андрей Шабасов, Роман Шевляков.

Турнир состоится в китайском Ханчжоу 11—16 декабря.

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