FINA утвердила мировой рекорд Морозова, установленный в ноябре на этапе Кубка мира

Также FINA утвердила три юношеских мировых рекорда, установленных на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани Климентом Колесниковым. 9 ноября он выиграл полуфинальный заплыв на дистанции 100 метров комплексным плаванием с результатом 51,78 секунды, а на следующий день в финале улучшил собственное достижение на этой дистанции — 51,35 секунды. Также 10 ноября он занял первое место на дистанции 50 метров на спине с результатом 22,82 секунды.