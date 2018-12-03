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18:59 (мск), источник: ТАСС

FINA утвердила мировой рекорд Морозова, установленный в ноябре на этапе Кубка мира

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Международная федерация плавания (FINA) ратифицировала мировой рекорд, установленный россиянином Владимиром Морозовым на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Токио 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

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Источник: РИА "Новости"

Морозов одержал победу на дистанции 100 метров комплексным плаванием, показав результат 50,26 секунды. Российский пловец выиграл общий зачет Кубка мира по плаванию нынешнего сезона.

Также FINA утвердила три юношеских мировых рекорда, установленных на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани Климентом Колесниковым. 9 ноября он выиграл полуфинальный заплыв на дистанции 100 метров комплексным плаванием с результатом 51,78 секунды, а на следующий день в финале улучшил собственное достижение на этой дистанции — 51,35 секунды. Также 10 ноября он занял первое место на дистанции 50 метров на спине с результатом 22,82 секунды.

Колесников является четырехкратным чемпионом Европы в плавании на короткой воде, ему также принадлежит действующий мировой рекорд на дистанции 50 м на спине.

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