Определен состав сборной Беларуси по плаванию на ЧМ в Ханчжоу
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен состав сборной Беларуси по плаванию на чемпионат мира в 25-метровом бассейне, который пройдет
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен состав сборной Беларуси по плаванию на чемпионат мира в 25-метровом бассейне, который пройдет
Участие в мировом форуме примут восемь белорусских пловцов: Артем Мачекин, Григорий Пекарский, Илья Шиманович, Виктор Стаселович, Никита Цмыг, Евгений Цуркин, Анастасия Коряковская и Анастасия Шкурдай.
Также в составе делегации — тренеры национальной команды: Наталья Шоломицкая, Марк Закутнев, Елена Малюско, Анна Букреева, Ольга Ясенович, Инна Чарыкова, Александр Шуляковский и Егор Прохоренко.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — международное соревнование среди мужчин и женщин, которое проводится в 25-метровом бассейне раз в два года под эгидой Международной федерации плавания FINA. В отличие от чемпионатов мира по водным видам спорта в больших, 50-метровых бассейнах, в программу «коротких» чемпионатов входят только соревнования по плаванию.