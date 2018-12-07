Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Р0
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив0
Йокерит3
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Интер
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь1
Куньлунь0
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
18:00
Мариуполь0
Шахтер Д3
Хоккей. КХЛ
17:00
АвтомобилистОТ5
Амур4
Биатлон. Биатлон
16:15
Поклюка (Словения)
Спринт (М)
Хоккей. НХЛ
8.12
Даллас Старз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
8.12
Виннипег Джетс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
8.12
Эдмонтон Ойлерз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
8.12
Анахайм Дакс
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
8Уайлдер свел вничью бой с Фьюри
7«Спартак» упустил ничью в матче с «Рапидом»
20:36 (мск), источник: БЕЛТА

Определен состав сборной Беларуси по плаванию на ЧМ в Ханчжоу

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен состав сборной Беларуси по плаванию на чемпионат мира в 25-метровом бассейне, который пройдет 11—16 декабря в Ханчжоу (Китай), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания (БФП).

Наверх

Участие в мировом форуме примут восемь белорусских пловцов: Артем Мачекин, Григорий Пекарский, Илья Шиманович, Виктор Стаселович, Никита Цмыг, Евгений Цуркин, Анастасия Коряковская и Анастасия Шкурдай.

Также в составе делегации — тренеры национальной команды: Наталья Шоломицкая, Марк Закутнев, Елена Малюско, Анна Букреева, Ольга Ясенович, Инна Чарыкова, Александр Шуляковский и Егор Прохоренко.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — международное соревнование среди мужчин и женщин, которое проводится в 25-метровом бассейне раз в два года под эгидой Международной федерации плавания FINA. В отличие от чемпионатов мира по водным видам спорта в больших, 50-метровых бассейнах, в программу «коротких» чемпионатов входят только соревнования по плаванию.

 Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
Стало известно, как Боярская назвала сына
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео)
Роналду еще выиграет «Золотой мяч». Вот доказательства
Как может пройти объединение НХЛ с КХЛ? В Америке это обсуждают
Клуб, открывший нам Дибалу, Пасторе и Кавани, продали за 10 евро
70 девушек и веселящий газ. Расследование об игроках «Арсенала»
Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке
СМИ: Игрок «Спартака» хочет вернуться в «Интернасьонал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь