Определен состав сборной Беларуси по плаванию на ЧМ в Ханчжоу

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — международное соревнование среди мужчин и женщин, которое проводится в 25-метровом бассейне раз в два года под эгидой Международной федерации плавания FINA. В отличие от чемпионатов мира по водным видам спорта в больших, 50-метровых бассейнах, в программу «коротких» чемпионатов входят только соревнования по плаванию.