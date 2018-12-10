Изучая Азию: чемпионат мира по плаванию на короткой воде стартует в Ханчжоу

Источник: РИА "Новости"

На чемпионате мира в 25-метровом бассейне будут разыграны 46 комплектов медалей — 34 на индивидуальных дистанциях и 12 в эстафетах. Всего на турнире выступят более 960 спортсменов из 178 стран мира.

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Китайский дебют Колесникова и борьба Морозова за золото

На этот чемпионат мира сборная России едет чуть ли не самым сильным своим составом. Из призеров Олимпийских игр этот турнир пропускает только Антон Чупков и трехкратная медалистка Игр Юлия Ефимова.

О ее решении стало известно сразу после окончания Кубка мира: лидер женской сборной России выступила на всех этапах соревнований, но из-за проблем со здоровьем вынужденно отказалась от ключевого старта зимнего сезона.

Прилетели с командой в Ханчжоу и чемпион мира Евгений Рылов, и вернувшиеся в строй после проблем со здоровьем призеры чемпионатов мира Вероника Андрусенко и Александр Красных, и чемпион Европы на короткой воде Евгений Седов, которого болельщики не видели на последних крупнейших стартах.

И, конечно, одним из лидеров команды будет теперь уже двукратный обладатель Кубка мира Владимир Морозов. После победы в общем зачете турнира Морозов вернулся в Россию и начал финальный этап подготовки с командой.

К слову, на Кубке мира Морозов обновил мировой рекорд на дистанции 100 м комплексом, а затем повторил его уже в ноябре, чем порадовал всех болельщиков и тренера сборной России Сергея Чепика. «Здорово, что ему удалось это сделать уже во второй части сезона», — подчеркнул возглавляющий национальную команду специалист.

А вот Климент Колесников лишился одного из своих рекордов мира — на 100 м на спине его достижение улучшил китаец Сюй Цзяюй. «Я не одержим задачей вернуть рекорд. Просто хочется проплыть быстро, улучшить результат», — признался Колесников. Для него этот старт — первый за карьеру в Китае: «Я никогда в Китае не был, ребята только рассказывают, как там и что. Увидим».

За кадром

Кроме борьбы за медали у тренерского штаба еще одна задача — посмотреть, как пройдет адаптация в Азии. Уже сейчас идет проверка механизмов того, кому и как лучше адаптироваться. Первый этап своего рода проверки — чемпионат мира в Ханчжоу. На него спортсмены прилетели, что называется, под старт — седьмого декабря команда вылетела из Москвы, 11-го уже начнутся соревнования.

«А вот перед чемпионатом мира мы посмотрим другой вариант, — рассказывает Чепик. — Планируем провести сбор для адаптации, и потом уже поехать в Южную Корею». Но это летом 2019-го, а во вторник в Ханчжоу уже будут разыграны первые медали.