Восемь белорусов выступят на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — в 25-метровом бассейне, проводится раз в два года. В нынешних соревнованиях примут участие более 900 спортсменов из 178 стран. Сегодня будут разыграны первые из 46 комплектов наград, планетарный форум завершится 16 декабря.