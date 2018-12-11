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09:08 (мск), источник: БЕЛТА

Восемь белорусов выступят на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском Ханчжоу сегодня стартует 14-й чемпионат мира по плаванию на короткой воде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Беларусь на мировом первенстве представят 8 пловцов: Анастасия Коряковская, Анастасия Шкурдай, Артем Мачекин, Виктор Стаселович, Григорий Пекарский, Евгений Цуркин, Илья Шиманович, Никита Цмыг.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — в 25-метровом бассейне, проводится раз в два года. В нынешних соревнованиях примут участие более 900 спортсменов из 178 стран. Сегодня будут разыграны первые из 46 комплектов наград, планетарный форум завершится 16 декабря.

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