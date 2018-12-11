Российские пловцы вышли в финал ЧМ в кролевой эстафете с лучшим результатом

Источник: РИА "Новости"

Мужская сборная России (Евгений Рылов, Иван Кузьменко, Михаил Вековищев, Иван Гирев) вышла в финал в эстафете 4×100 м вольным стилем с лучшим результатом (3.05,16).

Женская сборная России (Мария Каменева, Дарья Карташова, Дарья Муллакаева, Валерия Саламатина) в отборочном заплыве в эстафете 4×100 м вольным стилем стала третьей (3.33,33).



В полуфинал на дистанции 50 м брассом пробилась Мария Темникова (14-е место — 30,49), на 100 м на спине — Анастасия Фесикова (13-е — 57,85).

На дистанции 100 м на спине у мужчин в полуфинал вышли Климент Колесников (11-е — 50,76) и Андрей Шабасов (15-е — 51,16). Колесников также выступит в полуфинале на 200 м комплексом (седьмое — 1.53,63).

На 100 м брассом россиянин Кирилл Пригода пробился в полуфинал с седьмым результатом (57,17).